Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Денис Евсеев на турнире в Китае провел матч в парном разряде

Денис Евсеев на турнире в Китае провел матч в парном разряде Фото: KTF
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Денис Евсеев (№184 АТР) вместе с украинцем Ильей Марченко потерпел поражение от дуэта Маттиа Белуччи (Италия) / Мое Эчарги (Тунис) со счетом 3:6, 6:1, 5:10.

Игра продлилась 58 минут. За это время Евсеев и Марченко два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Ранее в первом круге одиночного разряда Денис Евсеев обыграл представителя Турции Алтуга Челикбилека (№401 АТР) со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

Читайте также

Тимофей Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Чехии

Юлия Путинцева вышла во второй круг "Мастерса" в Мадриде

Янник Синнер: У меня будет шанс обойти Джоковича

Пахита Амири
Казахстан Китай 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Историческая победа в АПЛ: &quot;Арсенал&quot; разгромил &quot;Челси&quot;
Историческая победа в АПЛ: "Арсенал" разгромил "Челси"
Каролина Плишкова пропустит соревнования WTA-1000 в Мадриде
Экс-первая ракетка мира снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде
Футбол Дисквал 1 матч
Иранский вратарь дисквалифицирован на матч за объятия с фанаткой
Футзал Кубок Азии Полуфинал
Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась на ЧМ-2024 по футзалу
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: