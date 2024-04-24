Денис Евсеев на турнире в Китае провел матч в парном разряде

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Денис Евсеев (№184 АТР) вместе с украинцем Ильей Марченко потерпел поражение от дуэта Маттиа Белуччи (Италия) / Мое Эчарги (Тунис) со счетом 3:6, 6:1, 5:10.

Игра продлилась 58 минут. За это время Евсеев и Марченко два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

Ранее в первом круге одиночного разряда Денис Евсеев обыграл представителя Турции Алтуга Челикбилека (№401 АТР) со счетом 3:6, 6:1, 6:4.