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Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Китае

Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира серии Челленджер в Китае Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Денис Евсеев одержал уверенную победу над Цзе Цуйем (Китай) со счетом 6:4, 6:0. Матч длился ровно один час. За это время казахстанец три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. За выход в полуфинал Евсеев поспорит с победителем встречи Алибек Качмазов (Россия) – Александар Ковачевич (США).

Также казахстанец сыграет в парном разряде в дуэте с россиянином Алибеком Качмазовым.

Ранее в первом круге Денис Евсеев выиграл у титулованного итальянца Фабио Фоньини – 6:4, 7:6. 

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