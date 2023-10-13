На турнире в Сеуле определились первые участницы полуфинала

В Сеуле (Южная Корея) проходит турнир категории WTA-250. В 1/4 финала американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула встречалась с соотечественницей Клэр Лю (98 WTA), сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Джессика Пегула в трех сетах обыграла соперницу – 4:6, 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. По ходу матча Джессика Пегула выполнила два эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Клэр Лю – одна подача навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Также каждая из спортсменок допустила по пять двойных ошибок.

За выход в финал турнира в Сеуле Джессика Пегула поборется с Полиной Кудерметовой (Россия) или Яниной Викмайер (Германия).

Также в полуфинал пробилась еще одна американская спортсменка Эмина Бектас, она выиграла у австралийки Кимберли Биррелл (4:6, 6:3, 6:2)/

Ранее Онс Жабер снялась с турнира WTA-500 в Чжэнчжоу.

