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Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира в Хобарте Фото: KTF
В Хобарте (Австралия) проходит турнир WTA-250. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в финал лучшая "парница" страны вместе с украинкой Надеждой Киченок потерпели поражение от китайского дуэта Ханью Гуо/Синью Цзян – 5:7, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Анна и Надежда оформили один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти.

На прошлой неделе Анна Данилина в дуэте с Викторией Грунчаковой из Словакии выиграли турнир WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

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