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Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Бельгии

Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Бельгии Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Антверпене (Бельгия) проходит турнир серии ATP-250. Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик провел матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана в паре с россиянином Александром Шевченко проиграли посеянному под третьим номером дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Юго Нис (Франция) – 4:6, 3:6. Встреча продлилась всего 51 минуту. Бублик и Шевченко четыре раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Гласспула и Ниса два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта при восьми заработанных.

Отметим, что в одиночном разряде Антверпена Александр Бублик вышел в третий раунд (1/4 финала), где сыграет с французским теннисистом Джованни Мпеши-Перрикаром (226 АТР).

Во втором круге казахстанец уверенно обыграл француза Грегуара Баррера. 

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