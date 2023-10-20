Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Бельгии
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Первая ракетка Казахстана в паре с россиянином Александром Шевченко проиграли посеянному под третьим номером дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Юго Нис (Франция) – 4:6, 3:6. Встреча продлилась всего 51 минуту. Бублик и Шевченко четыре раза подали навылет, допустили восемь двойных ошибок и не заработали ни одного брейк-пойнта. На счету Гласспула и Ниса два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта при восьми заработанных.
Отметим, что в одиночном разряде Антверпена Александр Бублик вышел в третий раунд (1/4 финала), где сыграет с французским теннисистом Джованни Мпеши-Перрикаром (226 АТР).
Во втором круге казахстанец уверенно обыграл француза Грегуара Баррера.