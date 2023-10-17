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Александр Недовесов с поражения стартовал на турнире в Швеции

Александр Недовесов с поражения стартовал на турнире в Швеции Фото: ktf.kz
В Стокгольме (Швеция) стартовал турнир серии АТР-250. В парном разряде матч первого круга провел казахстанский теннисист Александр Недовесов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром проиграл в двух сетах дуэту Франциско Кабрал (Португалия)/Генри Паттен (Великобритания) со счетом 6:7, 4:6.

Игра длилась 1 час и 37 минут. За это время Недовесов и Эскобар один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из пяти.

Также на турнире в Швеции принимает участие еще один представитель Казахстана – Андрей Голубев. В парном разряде он выступает с украинцем Денисом Молчановым. В стартовом круге им предстоит сыграть с грозными соперниками, аргентинским дуэтом, который посеян под первым номером.

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