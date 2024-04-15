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Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Румынии

Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Румынии Фото: KTF
В Бухаресте (Румыния) стартовал турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с игроком из Португалии Франсиско Кабралом обыграли сербский дуэт Никола Качич / Миомир Кецманович со счетом 6:3, 6:3.

Игра продлилась один час и 11 минут. За это время Недовесов и Кабрал выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.

На прошлой неделе казахстанско-португальский тандем потерпел поражение в первом круге "Челленджера" в Мадриде (Испания).

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