Все о теннисе
Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Румынии
Фото: KTF
В Бухаресте (Румыния) стартовал турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.
Казахстанец в паре с игроком из Португалии Франсиско Кабралом обыграли сербский дуэт Никола Качич / Миомир Кецманович со счетом 6:3, 6:3.
Игра продлилась один час и 11 минут. За это время Недовесов и Кабрал выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из семи.
На прошлой неделе казахстанско-португальский тандем потерпел поражение в первом круге "Челленджера" в Мадриде (Испания).
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript