Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров

Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс подписала контракт с издательством Penguin Random House на публикацию двух ее авторских книг, одна из которых будет в формате откровенных мемуаров. Эту информацию подтвердила пресс-служба компании, сообщает Zakon.kz.

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На сайте крупнейшего международного издательства сообщается, что глобальные права на книги уже проданы в 11 стран мира. В своих мемуарах 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" откровенно расскажет о детстве в Комптоне, решении стать теннисисткой, а также о ее борьбе с расизмом и доминацией мужчин в теннисе. Вторая книга будет посвящена становлению Серены в роли бизнесвумен.

"Я так долго была сосредоточена только на победах и не осмысливала свою жизнь и карьеру. В течение последнего года мне действительно нравилось проводить время со своей растущей семьей, отмечать свои достижения и исследовать другие свои увлечения. Это идеальная временная точка, чтобы взяться за такой личный проект", – прокомментировала новость сама Серена.

Ранее совет модельеров Америки признал Серену Уильямс иконой стиля.