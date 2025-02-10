Серена Уильямс приняла участие в выступлении Кендрика Ламара на Супербоуле
Легендарная теннисистка исполнила танец сrip walk во время Halftime Show Супербоула-2025. Решающий матч Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) прошел в Новом Орлеане.
Теннисистка станцевала во время песни Not Like Us, дисс-трека Кендрика Ламара на Дрейка. Спортсменка в середине 2010-х встречалась с Дрейком, который после расставания оскорбил ее в своих треках. Кендрик Ламар в Not Like Us заступился за Уильямс. Он посоветовал Дрейку не появляться в Лос-Анджелесе и "лучше не говорить о Серене".
Уильямс ранее танцевала сrip walk на корте после побед над Марией Шараповой в финалах Уимблдона и Олимпиады-2012.
We a fan 😮💨🔥 https://t.co/POvjG5Gweh pic.twitter.com/SrRqoBbYTG— wta (@WTA) February 10, 2025
В матче за титул сыграли действующие чемпионы "Канзас-Сити Чифс" и чемпионы 2017 года "Филадельфия Иглз". Игра завершилась победой "Филадельфии" со счетом 40:22.
Ранее Рыбакина, Соболенко, Швёнтек и другие посетили вечеринку теннисисток в Дохе.