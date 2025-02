Серена Уильямс приняла участие в выступлении Кендрика Ламара на Супербоуле

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс приняла участие в выступлении американского рэпера Кендрика Ламара на Супербоуле-2025, сообщает Zakon.kz.

Легендарная теннисистка исполнила танец сrip walk во время Halftime Show Супербоула-2025. Решающий матч Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) прошел в Новом Орлеане.

Теннисистка станцевала во время песни Not Like Us, дисс-трека Кендрика Ламара на Дрейка. Спортсменка в середине 2010-х встречалась с Дрейком, который после расставания оскорбил ее в своих треках. Кендрик Ламар в Not Like Us заступился за Уильямс. Он посоветовал Дрейку не появляться в Лос-Анджелесе и "лучше не говорить о Серене".

Уильямс ранее танцевала сrip walk на корте после побед над Марией Шараповой в финалах Уимблдона и Олимпиады-2012.

В матче за титул сыграли действующие чемпионы "Канзас-Сити Чифс" и чемпионы 2017 года "Филадельфия Иглз". Игра завершилась победой "Филадельфии" со счетом 40:22.

