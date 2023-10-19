Гарбинье Мугуруса: Когда захочу, тогда и вернусь

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса отказалась назвать дату потенциального возвращения в тур, сообщает Zakon.kz.

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На днях Гарбинье Мугуруса получила награду "спортивный талант" в рамках премии " WOMAN SPORT Award 2023 ". На церемонии награждения испанская теннисистка призналась, что еще не определилась с датой возвращения в профессиональный тур.

"Нет, я не определилась с датой. На самом деле, меня спрашивают об этом каждый день, но я не знаю. Сейчас я живу своей жизнью и наслаждаюсь моментом, поэтому не хочу ставить перед собой цель или назначать дату, чтобы не нервничать. Я оставлю все как есть и, когда захочу, тогда и вернусь", – сказала Мугуруса.

🎾Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza), sobre su regreso a las pistas de tenis en los #PremiosWomanSport



🗣️"No quiero ponerme una fecha para que eso me cree ansiedad"



🗣️"Cuando sienta las ganas volveré" pic.twitter.com/hsZo0Ksk7F — Teledeporte (@teledeporte) October 16, 2023

Ранее другая экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров.