Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Гарбинье Мугуруса: Когда захочу, тогда и вернусь

Гарбинье Мугуруса отказалась назвать дату потенциального возвращения в тур Фото: wtatennis
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса отказалась назвать дату потенциального возвращения в тур, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

На днях Гарбинье Мугуруса получила награду "спортивный талант" в рамках премии " WOMAN SPORT Award 2023 ". На церемонии награждения испанская теннисистка призналась, что еще не определилась с датой возвращения в профессиональный тур.

"Нет, я не определилась с датой. На самом деле, меня спрашивают об этом каждый день, но я не знаю. Сейчас я живу своей жизнью и наслаждаюсь моментом, поэтому не хочу ставить перед собой цель или назначать дату, чтобы не нервничать. Я оставлю все как есть и, когда захочу, тогда и вернусь", – сказала Мугуруса.

Ранее другая экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров.

Читайте также

Бейбит Жукаев покидает "Челленджер" в Китае, проиграв в парном разряде

Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров

Елена Рыбакина: Иногда это сбивает с толку моих соперниц

Пахита Амири
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Путевка Евро-2024
Еще две сборные получили путевки на Евро-2024 по футболу
Пятая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала о трудностях, возникших у нее после победы на турнире ‎Большого шлема
Елена Рыбакина: Эту победу было трудно переварить
Почему Неймар надолго останется без футбола
Почему Неймар надолго останется без футбола
Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд
Тренер футбольной сборной Казахстана установил исторический рекорд
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления