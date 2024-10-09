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Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж за бизнесмена

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж за бизнесмена Фото: KIYOSHI OTA/GETTY IMAGES
Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" Гарбинье Мугуруса вступила в брак, сообщает Zakon.kz.

Испанский журнал Hola сообщил об этом, опубликовав на своей обложке фотографию со свадьбы теннисистки. Избранником Мугурусы стал Артур Борхес, предприниматель в сфере моды. Торжественное мероприятие прошло в субботу, 5 октября.

Напомним, что 31-летняя Мугуруса объявила о завершении своей профессиональной карьеры в апреле 2024 года. Среди гостей на свадьбе были бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро и экс-тренер теннисистки Кончита Мартинес, которая в настоящее время тренирует 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская дала комментарий по поводу своей свадьбы. 

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