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Определились финалисты турнира АТР-500 в Токио. Видеообзор полуфиналов

Определились финалисты турнира АТР-500 в Токио. Видеообзор полуфиналов Фото: atptour
На турнире ATP-500 в Токио (Япония) завершились полуфинальные матчи (призовой фонд $ 2 013 940). В одиночном разряде определились финалисты. Обе встречи порадовали болельщиков зрелищной игрой. Представлен видеообзор, сообщает Zakon.kz.

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В первом полуфинале победителя выявляли два американских теннисиста – 21-летний Бен Шелтон (19 АТР) и 30-летний Маркос Гирон (Q), занимающий 79 место в мировом рейтинге. Напряженная встреча продлилась 2 часа и 51 минуту и завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Бена. По ходу матча Шелтон 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гирона восемь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Стоит отметить, что во втором сете Шелтону удалось отыграться со счета 2:5. При этом Гирон два раза подряд не подал на матч. Таким образом, Шелтон впервые в карьере вышел в финал на уровне ATP.

Во втором полуфинале россиянин Аслан Карацев (50 АТР) остановил неудержимого японского теннисиста Синтаро Мочизуки (WC, 215 АТР), который ранее сенсационно выбил из турнира 10 ракетку мира, прошлогоднего чемпиона этого турнира, американца Тейлора Фритца.

Аслан Карацев одержал победу со счетом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Карацев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мочизуки три эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.


Ранее казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в финал турнира АТР-250 в Швеции. 

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