Обидчик Бублика сенсационно проиграл во втором круге турнира в Базеле

В Базеле (Швейцария) продолжается турнир серии ATP-500. Восьмой номер мирового рейтинга норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение во втором круге от 96-й ракетки мира Доминика Штефана Штрикера, сообщает Zakon.kz.

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Швейцарский теннисист, выступающий на домашних соревнованиях по уайлд-кард (WC), одержал победу над Руудом со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут. По ходу матча Каспер Рууд выполнил четыре эйса, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил пять двойных ошибок. На счету Доминика Штефана Штрикера – 13 подач навылет, 1 реализованный брейк-пойнт из 12 и две двойные ошибки.

За выход в полуфинал турнира швейцарский спортсмен поборется с 28-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет первая личная встреча теннисистов.





Ранее в стартовом круге турнира в Базеле Каспер Рууд в упорной борьбе обыграл казахстанца Александра Бублика.