Стали известны обладатели wild card в основную сетку "Мастерса" в Париже

Организаторы "Мастерса" в Париже, который пройдет с 30 октября по 5 ноября, опубликовали список обладателей wild card, сообщает Zakon.kz.

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Приглашения от организаторов получили:

• Ришар Гаске;

• Люка Ван Аш;

• Бенжамен Бонзи﻿;

• Александр Мюллер﻿.

"Мастерс" в Париже станет первым турниром после US Open, где сыграют все представители Топ-10﻿. Свое участие подтвердили: Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер, Андрей Рублёв, Хольгер Руне, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Тэйлор Фритц и Александр Зверев. Также на "Мастерсе" в Париже выступит лидер сборной Казахстана Александр Бублик.

Ранее капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова прокомментировала подготовку команды к финалу Кубка Билли Джин Кинг.

