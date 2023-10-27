Стали известны обладатели wild card в основную сетку "Мастерса" в Париже
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Приглашения от организаторов получили:
• Ришар Гаске;
• Люка Ван Аш;
• Бенжамен Бонзи;
• Александр Мюллер.
"Мастерс" в Париже станет первым турниром после US Open, где сыграют все представители Топ-10. Свое участие подтвердили: Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Янник Синнер, Андрей Рублёв, Хольгер Руне, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Тэйлор Фритц и Александр Зверев. Также на "Мастерсе" в Париже выступит лидер сборной Казахстана Александр Бублик.
Ранее капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова прокомментировала подготовку команды к финалу Кубка Билли Джин Кинг.