Ига Швёнтек: Я просто счастлива, что смогла выжить

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA. Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5, сообщает Zakon.kz.

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Швёнтек – одна из наиболее неудобных соперниц для Гауфф. Ранее теннисистки уже девять раз играли друг с другом, и в восьми случаях сильнее оказывалась полька. Американка, которая в первых семи очных матчах не взяла ни сета, лишь недавно, в полуфинале Цинциннати-2023, размочила счет, победив в трех партиях. Правда, в 1/2 финала Пекина Ига опять обыграла Кори, не дав сопернице особых шансов (6:2, 6:3).

Коко из тех спортсменок, которые никогда не сдаются. Я знала, что это будет непросто. Главное было сосредоточиться на себе. В конце матча состояние было довольно тяжелым. Я просто счастлива, что смогла выжить. Зрители здесь потрясающие. Приятно, что пришли польские болельщики и поддержали меня. Я очень благодарна им. Просто потрясающе играть в такой атмосфере. Ига Швёнтек

В своем первом матче на групповой стадии Швёнтек уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Гауфф, в свою очередь, разгромила Онс Жабер со счетом 6:0, 6:1.

Таким образом, после двух туров в группе "Четумаль" сложилась запутанная ситуация. Ни одна из теннисисток не обеспечила себе выход в полуфинал, равно как и ни одна еще не потеряла шансов пробиться туда. Швёнтек, несмотря на две победы в двух матчах, может оказаться третьей лишней по дополнительным показателям. Процент выигранных сетов (а то и геймов) придется считать в том случае, если в третьем туре Жабер обыграет Швёнтек, а Гауфф – Вондроушову. В этом раскладе у Швёнтек, Жабер и Гауфф будет по две победы.

При этом Вондроушова, несмотря на два поражения, еще может выйти в полуфинал – также по дополнительным показателям. Для этого ей необходимо как можно крупнее обыгрывать Гауфф в последнем туре и надеяться на победу Швёнтек над Жабер.

Ранее первой участницей стадии плей-офф стала американка Джессика Пегула, которая одержала две победы в группе "Бакалар".

