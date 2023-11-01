Видеообзор матча Арина Соболенко – Джессика Пегула
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Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.
Ранее в группе "Бакалар" Джессика Пегула обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а Арина Соболенко оказалась сильнее греческой теннисистки Марии Саккари.
Таким образом, вторая путевка в плей-офф будет разыграна в заключительном матче групповой стадии между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.
Фото: wtatennis
Финал Итогового чемпионата WTA запланирован на 5 ноября.
Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в
этом году не смогла квалифицироваться на турнир.