Видеообзор матча Арина Соболенко – Джессика Пегула

В Канкуне (Мексика) проходит Итоговый турнир WTA, в котором принимают участие восемь лучших теннисисток сезона. Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела сенсационное поражение от американки Джессики Пегулы со счетом 4:6, 3:6. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Ранее в группе "Бакалар" Джессика Пегула обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а Арина Соболенко оказалась сильнее греческой теннисистки Марии Саккари.

Таким образом, вторая путевка в плей-офф будет разыграна в заключительном матче групповой стадии между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.

Фото: wtatennis

Финал Итогового чемпионата WTA запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

