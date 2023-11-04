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Бейбит Жукаев пробился в полуфинал "Челленджера" в США

Бейбит Жукаев Фото: ktf.kz
Бейбит Жукаев продолжает успешное выступление на турнире серии "Челленджер" в Шарлотсвилле. Казахстанец проложил себе дорогу до полуфинала, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале Бейбит Жукаев (247-е место в рейтинге ATP) обыграл хорвата Нино Сердарушича (284-е место) со счетом 6:3, 6:4.

Соперником Жукаева в полуфинале станет американец Патрик Кипсон, который занимает 274-е место в международном рейтинге.

Призовой фонд турнира составил 80 000 долларов. Победитель уйдет с 10 840 долларами США и заработает 75 рейтинговых очков.

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