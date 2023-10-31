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Бейбит Жукаев одержал победу на "Челленджере" в США, а Михаил Кукушкин выиграл квалификацию в Италии

Бейбит Жукаев одержал волевую победу на «Челленджере» в США, а Михаил Кукушкин пробился в основную сетку турнира в Италии Фото: ktf.kz
В Шарлотсвилле (США) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (247 АТР) вышел во второй круг состязаний, сообщает Zakon.kz.

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На старте казахстанец одержал волевую победу над американцем Тай-Соном Квятковски (354 АТР) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа и 38 минут. За это время Жукаев реализовал девять брейк-поинтов из одиннадцати возможных и 22 раза подал навылет.

Другой представитель Казахстана Михаил Кукушкин (213 АТР) пробился в основную сетку "Челленджера" в Бергамо (Италия). В финале квалификации Михаил был сильнее Калина Ивановски (305 АТР) (Северная Македония) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:4. В первом круге основной сетки соревнований он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой (151 АТР).

Еще один казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог выйти во второй круг "Челленджера" в Исманинге (Германия). В первом раунде Евсеев уступил немцу Генри Сквайру – 3:6, 4:6. Денис Евсеев продолжит выступление на турнире в Германии в парном разряде.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Париже.

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