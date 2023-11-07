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Евсеев пробился в основную сетку "Челленджера" в Финляндии. Кукушкин не смог преодолеть квалификацию

Денис Евсеев пробился в основную сетку «Челленджера» в Финляндии. Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию Фото: ktf.kz
В Хельсинки (Финляндия) стартовал турнир серии "Челленджер". В одиночном разряде Казахстан представляют два теннисиста – Денис Евсеев и Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

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В финале квалификации Денис Евсеев (239 АТР) уверенно обыграл спортсмена из Великобритании Люка Джонсона (119 АТР) со счетом 6:4, 6:1.

По ходу матча, продолжавшегося 57 минут, Евсеев сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнта из шести заработанных.

В первом раунде основной сетки соревнований Евсеев сыграет с хозяином корта Отто Виртаненом (148 АТР).

Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию. Во втором раунде отборочного этапа он проиграл россиянину Алибеку Качмазову со счетом 4:6, 7:6, 4:6.

Ранее стало известно, что Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко примут участие в американском "Челленджере".

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