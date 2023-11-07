Евсеев пробился в основную сетку "Челленджера" в Финляндии. Кукушкин не смог преодолеть квалификацию
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В финале квалификации Денис Евсеев (239 АТР) уверенно обыграл спортсмена из Великобритании Люка Джонсона (119 АТР) со счетом 6:4, 6:1.
По ходу матча, продолжавшегося 57 минут, Евсеев сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнта из шести заработанных.
В первом раунде основной сетки соревнований Евсеев сыграет с хозяином корта Отто Виртаненом (148 АТР).
Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог преодолеть квалификацию. Во втором раунде отборочного этапа он проиграл россиянину Алибеку Качмазову со счетом 4:6, 7:6, 4:6.
Ранее стало известно, что Бейбит Жукаев и Дмитрий Попко примут участие в американском "Челленджере".