Кубок Билли Джин Кинг: результаты матчей второго игрового дня

В Севилье (Испания) проходит финальная часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных сборных. Матчи первого тура провели команды групп С и D. Представлен видеообзор самых зрелищных розыгрышей, сообщает Zakon.kz.

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В группе "С" сборная Канады обыграла команду Испании со счетом 3:0.

В стартовом матче 258-я ракетка мира Марина Стакушич сенсационно разгромила Ребеку Машарову (65 WTA) со счетом 6:3, 6:1.

Затем Лейла Фернандес одолела Сару Соррибес-Тормо – 7:6(10:8), 7:6(9:7).

В парном матче Эжени Бушар и Габриэла Дабровски оказались сильнее Машаровой и Соррибес-Тормо – 6:3, 7:5.

Итак, канадки возглавляют группу "C" с одной победой, испанки идут вторыми с одним поражением.





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В группе D сборная Италии победила команду Франции.

В стартовом матче Мартина Тревизан одолела Ализе Корне – 2:6, 6:2, 6:2.

Затем Жасмине Паолини взяла вверх над 20-й ракеткой мира Каролин Гарсией – 7:6(8:6), 5:7, 6:4.

В парной игре Гарсия и Кристина Младенович сломили сопротивление Тревизан и Элизабетт Коччиаретто – 5:7, 6:2, 10:6.

Таким образом, противостояние завершилось со счетом 2:1. Итальянки возглавляют группу D.

Ранее Елена Рыбакина в составе сборной Казахстана встретилась с легендой тенниса Билли Джин Кинг.

