Карлос Алькарас и Тейлор Фриц стали первыми участниками Кубка Лэйвера – 2025

Алькарас сыграет за команду Европы, Фриц – за сборную мира. Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальных сетях. Восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера пройдет с 19 по 21 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США).

A rivalry renewed 🔵🔴



Carlos Alcaraz and Taylor Fritz are the first players confirmed for the eighth edition of the Laver Cup, to be held at the Chase Center in San Francisco from September 19-21, 2025.#LaverCup pic.twitter.com/HyGLbLNdVf