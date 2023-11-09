Денис Евсеев пробился во второй круг турнира в Финляндии

В Хельсинки (Финляндия) проходит турнир серии "Челленджер". В одиночном разряде матч первого круга провел казахстанский теннисист Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче основной сетки соревнований Денис Евсеев (239 АТР) уверенно обыграл хозяина корта Отто Виртанена (148 АТР) со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 24 минуты. За это время казахстанец один раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Евсеев сыграет против итальянца Стефано Травалья (211 АТР).

Ранее Денис Евсеев успешно преодолел отборочный раунд "Челленджера" в Финляндии.