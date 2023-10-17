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Бейбит Жукаев вышел во второй круг турнира в Китае, а Денис Евсеев проиграл на старте "Челленджера"

Бейбит Жукаев вышел во второй круг турнира в Китае, а Денис Евсеев проиграл на старте Челленджера Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) стартовал еще один турнир серии "Челленджер". Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Денис Евсеев провели матчи первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев (249 АТР) одержал уверенную победу над хозяином корта Сяофэем Ваном (591 АТР) со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась 1 час и 7 минут. За это время казахстанец оформил 11 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух (100%). Также Бейбит Жукаев выступит в парном разряде с Рэйем Хо (Тайбэй).

Денис Евсеев потерпел поражение от представителя Беларуси Егора Герасимова (397 АТР) со счетом 2:6, 2:6. Теперь казахстанец продолжит выступление в парном разряде, он сыграет в тандеме с россиянином Алибеком Качмазовым (275 АТР).

Ранее Жукаев и Евсеев дошли до четвертьфинала на другом турнире серии "Челленджер" в Шэньчжэне.

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