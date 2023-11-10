Бейбит Жукаев не смог выйти в четвертьфинал "Челленджера" в США

В Ноксвилле (США) проходит турнир серии "Челленджер" (хард). Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев (195 АТР) неожиданно проиграл американцу Нишешу Басаваредди (497 АТР, WC) со счетом 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. За это время Жукаев шесть раз подал навылет и допустил четыре двойных ошибки.

Ранее в первом раунде основной сетки казахстанец уверенно обыграл француза Титуана Дроге (165 АТР) со счетом 6:4, 6:1.