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Бейбит Жукаев не смог выйти в 1/4 финала "Челленджера" в Китае

Бейбит Жукаев не смог выйти в 1/4 финала &quot;Челленджера&quot; в Китае Фото: ФТК
В Чжанцзягане (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер" (хард). Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал казахстанец неожиданно проиграл Тун-Лин Ву (Тайвань, 327 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. За это время Жукаев 11 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Ранее Бейбит Жукаев потерпел поражение во втором круге квалификации Открытого чемпионата США от соотечественника Тимофея Скатова.

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