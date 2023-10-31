Видеообзор и результаты первого игрового дня "Мастерса" в Париже
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Результаты первого игрового дня (одиночный разряд)
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Бен Шелтон (США, 15) – 7:6, 5:7, 6:3
Алекс Де Минаур (Австралия, 13) – Энди Маррей (Великобритания) – 7:6, 4:6, 7:5
Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, Q) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 7:5
Тэйлор Фритц (США, 9) – Себастьян Баес (Аргентина) – 6:1, 6:4
Томми Пол (США, 12) – Ришар Гаске (Франция, WC) – 0:6, 6:2, 7:6
Доминик Тим (Австрия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 3:6, 6:3, 7:5
Николас Харри (Чили) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 7:6
Александр Бублик (Казахстан) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) – 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 16) – Макс Пёрселл (Австралия) – 6:4, 6:4
Ласло Джере (Сербия) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:7, 6:4, 6:4
Ёсихито Нисиока (Япония, Q) – Джордан Томпсон (Австралия, LL) – 7:6, 4:6, 6:2
Григор Димитров (Болгария) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:2, 6:7, 6:3
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:2
Кристофер Юбэнкс (США) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – 6:7, 6:3, 6:4
Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Александр Мюллер (Франция, WC) – 7:6, 6:3.
Ранее Новак Джокович и Карлос Алькарас провели совместную тренировку пред стартом "Мастерса" в Париже.