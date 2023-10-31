Видеообзор и результаты первого игрового дня "Мастерса" в Париже

Фото: atptour

В Париже (Франция) стартовал турнир серии АТР-1000. В одиночном разряде прошло несколько увлекательных матчей. Представлен видеообзор самых зрелищных розыгрышей, сообщает Zakon.kz.

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