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Видеообзор и результаты первого игрового дня "Мастерса" в Париже

Видеообзор и результаты первого игрового дня Мастерса в Париже Фото: atptour
В Париже (Франция) стартовал турнир серии АТР-1000. В одиночном разряде прошло несколько увлекательных матчей. Представлен видеообзор самых зрелищных розыгрышей, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Всео теннисе".

Результаты первого игрового дня (одиночный разряд)

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Бен Шелтон (США, 15) – 7:6, 5:7, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 13) – Энди Маррей (Великобритания) – 7:6, 4:6, 7:5

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, Q) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 7:5

Тэйлор Фритц (США, 9) – Себастьян Баес (Аргентина) – 6:1, 6:4

Томми Пол (США, 12) – Ришар Гаске (Франция, WC) – 0:6, 6:2, 7:6

Доминик Тим (Австрия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 3:6, 6:3, 7:5

Николас Харри (Чили) – Алексей Попырин (Австралия) – 7:5, 7:6

Александр Бублик (Казахстан) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) – 6:3, 6:4

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Карен Хачанов (Россия, 16) – Макс Пёрселл (Австралия) – 6:4, 6:4

Ласло Джере (Сербия) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:7, 6:4, 6:4

Ёсихито Нисиока (Япония, Q) – Джордан Томпсон (Австралия, LL) – 7:6, 4:6, 6:2

Григор Димитров (Болгария) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:2, 6:7, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:2

Кристофер Юбэнкс (США) – Таллон Грикспур (Нидерланды) – 6:7, 6:3, 6:4

Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Александр Мюллер (Франция, WC) – 7:6, 6:3.

Ранее Новак Джокович и Карлос Алькарас провели совместную тренировку пред стартом "Мастерса" в Париже. 

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