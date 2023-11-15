Итоговый турнир АТР: расписание матчей четвертого игрового дня

В Турине (Италия) проходит Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Zakon.kz представляет расписание матчей четвертого игрового дня.

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Одиночный разряд (Красная группа)

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча не ранее 19:30 по времени Астаны.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 7) – начало матча не ранее 02:00 по времени Астаны.

Парный разряд (красная группа)

Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) – Ринки Хидзиката/Джэйсон Каблер (Австралия) (8) – начало в 17:00 по времени Астаны.

Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2) – Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) – начало матча не ранее 23:30 по времени Астаны.

Ранее Хуберт Хуркач обыграл Тейлора Фритца в выставочной партии Итогового чемпионата ATP.