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Итоговый турнир АТР: результаты и видеообзоры матчей второго игрового дня

Итоговый турнир АТР: результаты и видеообзоры матчей второго игрового дня Фото: atptour
В Турине (Италия) проходит Итоговый чемпионат АТР. Матчи первого тура провели игроки красной группы, сообщает Zakon.kz.

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Фаворит красного квартета, второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас неожиданно проиграл седьмой ракетке мира Александру Звереву со счетом 7:6, 3:6, 4:6.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 32 минуты. Зверев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Алькараса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.


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В другом матче красной группы состоялось российское противостояние, в котором Даниил Медведев (3 АТР) выиграл у своего друга Андрея Рублёва (5 АТР) – 6:4, 6:2. Встреча российских теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Рублёва два эйса, две двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.


По итогам группового этапа в плей-офф отберутся два лучших теннисиста группы.

Ранее на Итоговом турнире АТР прошли матчи первого тура в зеленом квартете. 

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