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Денис Евсеев покидает турнир серии "Челленджер" в Швеции

Денис Евсеев покидает турнир в Швеции Фото: ktf.kz
В Дандерюде (Швеция) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев потерпел поражение в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге одиночного разряда Денис Евсеев уступил американцу Брэндону Накашиме (143 АТР) со счетом 4:6, 2:6.

В четвертьфинале парного турнира казахстанец в дуэте с Максимильяном Нойкристом (Австрия) проиграли индийскому тандему Дживан Недунчежиян/ Виджай Сундар Прашант со счетом 3:6, 4:6.

Ранее в первом круге одиночного разряда Денис Евсеев праздновал победу над местным спортсменом Карлом Фрибергом (440 АТР) со счетом 6:2, 6:3.

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