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Видео: Серена Уильямс посетила концерт Энрике Иглесиаса

Серена Уильямс посетила концерт Энрике Иглесиаса Фото: Twitter/serenawilliams
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс посетила концерт Энрике Иглесиаса, Питбуля и Рики Мартина в рамках их тура "Трилогия". Музыкальное шоу прошло 11 ноября в Майами, сообщает Zakon.kz.

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Легендарная американская теннисистка поделилась кадрами с концерта в социальных сетях. На ивенте Серена Уильямс встретилась со своей давней подругой по корту, супругой Энрике Иглесиаса Анной Курниковой.

"Великолепно провела время на шоу Рики Мартина, Энрике Иглесиаса и Питбуля! Теперь точно стала поклонницей латинской музыки на всю ЖИЗНЬ. Спасибо, Рики!!!" – написала Уильямс.

Серена Уильямс и Анна Курникова – подруги, когда журналисты спрашивают у американки о личной жизни Анны, она никогда не дает комментариев. В желтой прессе ходили слухи о расставании Энрике Иглесиаса с Анной Курниковой, но подобная информация не подтвердилась. Возлюбленные вместе уже более 20 лет и воспитывают троих детей. 

Ранее Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров. 

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