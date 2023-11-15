Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в США

В американском Шампейне проходит турнир серии "Челленджер". В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Бейбит Жукаев, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге одиночного разряда Бейбит Жукаев (187 АТР) выиграл у итальянца Энрико Далла Валле со счетом 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. За это время Жукаев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми.

За выход в четвертьфинал вторая ракетка Казахстана поспорит с Нино Сердарушичем (Хорватия).

Ранее Бейбит Жукаев стал победителем турнира серии "Челленджер" в Шарлотсвилле (США).