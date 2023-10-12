Бейбит Жукаев сотворил сенсацию на турнире в Шэньчжэне
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Бейбит Жукаев, занимающий 302 место в мировом рейтинге, обыграл 69 ракетку мира Танаси Коккинакиса со счетом 6:3, 6:4. Австралийский теннисист был посеян на этом турнире под первым номером. Игра длилась 1 час 12 минут. 22-летний спортсмен из Актау оформил девять эйсов, допустил всего одну двойную, и реализовал два брейк-пойнта из семи.
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