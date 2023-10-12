Бейбит Жукаев сотворил сенсацию на турнире в Шэньчжэне

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев, занимающий 302 место в мировом рейтинге, обыграл 69 ракетку мира Танаси Коккинакиса со счетом 6:3, 6:4. Австралийский теннисист был посеян на этом турнире под первым номером. Игра длилась 1 час 12 минут. 22-летний спортсмен из Актау оформил девять эйсов, допустил всего одну двойную, и реализовал два брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал казахстанец поспорит с Егором Герасимовым (Беларусь, 503 АТР).

Ранее в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Китае пробился Денис Евсеев.