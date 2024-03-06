В женской сборной Казахстана по теннису сменился капитан

Решением руководства Федерации тенниса Казахстана произошла замена капитана в женской национальной команде. Вместо Ярославы Шведовой сборную возглавил Юрий Щукин, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Ярослава Шведова совмещала карьеру игрока и капитана национальной сборной с февраля 2020 года по апрель 2021. После этого она выполняла только роль капитана. В последний год тренером-помощником в нашей женской сборной работал Юрий Щукин, который с марта 2020 года является капитаном мужской сборной Казахстана.

"Мы ничего не меняем кардинально в женской национальной команде, а вносим лишь незначительные коррективы. Ранее Юрий был тренером в женской сборной, а Ярослава – капитаном. Теперь, наоборот, Щукин возглавит коллектив, а Шведова будет ему помогать. То есть произошла ротация кадров, которая, надеюсь, позволит сборной успешно выступить в нынешнем сезоне". Диас Доскараев вице-президент ФТК

12-13 апреля женскую сборную Казахстана ждет непростой соперник в рамках квалификационных игр Кубка Билли Джин Кинг 2024 года.

Казахстанская женская дружина сыграет на выезде с командой Японии, одним из лидеров азиатского тенниса.





Фото: ktf.kz

В прошлом году наши теннисистки играли в финальной части данных соревнований на кортах испанской Севильи в одной подгруппе со сборными Австралии и Словении. Однако не смогли пройти в полуфинал Кубка БДК из-за отсутствия по травме лучшей теннисистки страны Елены Рыбакиной.