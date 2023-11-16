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Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Швеции

Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Швеции Фото: ktf.kz
В Дандерюде (Швеция) проходит турнир серии "Челленджер". В одиночном разряде казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого раунда, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход во второй круг казахстанец праздновал победу над местным спортсменом Карлом Фрибергом (440 АТР) со счетом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. В следующем раунде Денис Евсеев сыграет с американцем Брэндоном Накашимой (143 АТР).

Ранее на этом турнире ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин потерпел крупное поражение от украинца Алексея Крутых со счетом 2:6, 1:6.

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