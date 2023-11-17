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Итоговый турнир АТР: Хольгер Руне проиграл Яннику Синеру и не смог выйти в плей-офф

Хольгер Руне проиграл Яннику Синеру и не смог выйти в плей-офф Фото: atptour
В Турине (Италия) проходит Итоговый чемпионат АТР. В заключительном матче групповой стадии хозяин корта Янник Синнер провел решающий матч против Хольгера Руне из Дании. Эта игра определяла второго полуфиналиста от красной группы, сообщает Zakon.kz.

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Четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер выиграл у восьмой ракетки Хольгера Руне со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 час 30 минут. За это время Синнер сделал 11 подач навылет и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету датчанина 15 эйсов, три двойных ошибки и один из пяти реализованных брейк-пойнтов.

Таким образом, Руне не смог выйти в полуфинал Итогового турнира. Победа Синнера принесла путевку в полуфинал Новаку Джоковичу, который выиграл свой заключительный матч в красной группе у запасного игрока Хуберта Куркача в трех сетах, что досрочно гарантировало выход в полуфинал итальянскому теннисисту. Если бы Синнер проиграл, то в плей-офф вышел бы Руне.

Ранее первым полуфиналистом от зеленой группы стал россиянин Даниил Медведев. 

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