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Итоговый турнир АТР: Джокович обыграл Хуркача, но эта победа не гарантировала ему выход в плей-офф

Джокович обыграл Хуркача, но эта победа не гарантировала ему выход в плей-офф Фото: atptour
В Турине (Италия) проходит Итоговый чемпионат АТР. В заключительном матче групповой стадии первая ракетка мира Новак Джокович встречался с поляком Хубертом Хуркачем (9 АТР), сообщает Zakon.kz.

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24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Джокович выиграл у Хуркача со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1. Эта победа пока не выводит Джоковича в плей-офф. Поскольку Новак обыграл Хуркача в трех сетах, таким образом, в полуфинал вышел Янник Синнер.

Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Джокович шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хуркача 24 эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.


Теперь все будет зависеть от исхода другого матча в красном квартете между Янником Синнером и Хольгером Руне. Если победит Синнер, то Новак выйдет в полуфинал со второго места в группе, а если же победу одержит Руне, датчанин выйдет с первой строчки, Синнер – со второй, а Джокович отправится домой.

Ранее во втором туре группового этапа сербский теннисист уступил Яннику Синнеру. 

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