Итоговый турнир АТР: расписание матчей шестого игрового дня
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Одиночный разряд (красная группа)
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Даниил Медведев (Россия, 3) – начало матча не ранее 19:30 по времени Астаны.
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Александр Зверев (Германия, 7) – начало матча не ранее 01:30 по времени Астаны.
Парный разряд (красная группа)
Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2) – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) – начало матча 17:00 по времени Астаны.
Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) – Рикки Хидзиката/Джэйсон Каблер (Австралия,) – начало матча не ранее 23:00 по времени Астаны.
Ранее на Итоговом турнире АТР определились полуфиналисты от зеленой группы.