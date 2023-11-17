Итоговый турнир АТР: расписание матчей шестого игрового дня

В ночь с 17 на 18 ноября пройдут заключительные матчи группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов. Zakon.kz представляет расписание шестого игрового дня.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Одиночный разряд (красная группа)

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Даниил Медведев (Россия, 3) – начало матча не ранее 19:30 по времени Астаны.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Александр Зверев (Германия, 7) – начало матча не ранее 01:30 по времени Астаны.

Парный разряд (красная группа)

Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2) – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) – начало матча 17:00 по времени Астаны.

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) – Рикки Хидзиката/Джэйсон Каблер (Австралия,) – начало матча не ранее 23:00 по времени Астаны.

Ранее на Итоговом турнире АТР определились полуфиналисты от зеленой группы.