Итоговый турнир АТР: определились полуфиналисты в парном разряде
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В заключительном матче группового этапа Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) взяли верх над Уэсли Коольхофом из Нидерландов и Нилом Скупски из Великобритании со счетом 6:4, 7:6(7:5).
Таким образом, Бопанна и Эбден заняли второе место в красной группе и вышли в полуфинал Итогового турнира с двумя победами и одним поражением. Вторые сеяные Коольхоф и Скупски, на счету которых победа и два поражения, завершили борьбу, став третьими в своем квартете.
Overhead machine 🤖 @mattebden | #NittoATPFinals pic.twitter.com/MdRU1Gaw4Z— ATP Tour (@atptour) November 17, 2023
Ранее в полуфинал от зеленой группы вышли Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) и Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).