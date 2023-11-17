Итоговый турнир АТР: определились полуфиналисты в парном разряде

В Турине (Италия) продолжается Итоговый чемпионат АТР. В парном разряде определились полуфиналисты. Рохан Бопанна и Мэттью Эбден вышли в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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В заключительном матче группового этапа Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) взяли верх над Уэсли Коольхофом из Нидерландов и Нилом Скупски из Великобритании со счетом 6:4, 7:6(7:5).

Таким образом, Бопанна и Эбден заняли второе место в красной группе и вышли в полуфинал Итогового турнира с двумя победами и одним поражением. Вторые сеяные Коольхоф и Скупски, на счету которых победа и два поражения, завершили борьбу, став третьими в своем квартете.

Ранее в полуфинал от зеленой группы вышли Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) и Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).







