Итоговый турнир АТР: в парном разряде определились первые финалисты

На Итоговом турнире АТР проходят полуфинальные матчи. В парном разряде дуэт Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) одержали победу над тандемом Рохан Бопанна/Мэттью Эбден со счетом 7:5, 6:4, сообщает Zakon.kz.

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Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу матча Гранольерс/Себальос выполнили пять эйсов, допустили две двойных ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех. На счету Бопанны/Эбдена – 11 подач навылет, пять двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

В финале ATP Finals Гранольерс и Себальос сыграют с победителем матча Раджив Рам/Джо Сэлисбери (США/Великобритания) – Сантьяго Гонсалес/ Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция).

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