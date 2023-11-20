Новак Джокович в следующем сезоне намерен завоевать "Золотой шлем"

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями на следующий сезон. После победы на заключительном турнире года, 36-летний Джокович признался, что его физическое и эмоциональное состояние позволят ему бороться за самые престижные трофеи и в будущем году, сообщает Zakon.kz.

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В 2024 году в Париже пройдут Летние Олимпийские игры, на которых планирует выступить Новак Джокович. Сербский теннисист намерен завоевать "Золотой шлем", для этого ему необходимо выиграть Олимпиаду-2024. "Золотой шлем" присуждается теннисистам, которые смогли одержать победу на всех турнирах "Большого шлема" и Олимпийских играх. Такого результата в мужском одиночном разряде Открытой Эры (с 1968 года) смогли добиться только два игрока – американец Андре Агасси и испанец Рафаэль Надаль.

"У меня всегда самые высокие амбиции и цели. В следующем году ничего не изменится, это точно. Мое тело хорошо мне служило, хорошо меня слушало. Меня окружает отличная команда людей. Мотивация, особенно к крупнейшим спортивным турнирам, по-прежнему присутствует. Это до сих пор вдохновляет меня идти дальше. В конце концов, люди видят, как вы выступаете на крупных турнирах, но они не видят недель и месяцев самоотверженной ежедневной, еженедельной работы, попыток построить вашу форму так, чтобы вы могли достичь пика там, где вам это нужно. Для меня это, очевидно, турниры "Большого шлема" и финалы Мирового тура, а в следующем году, надеюсь, еще и Олимпийские игры. Мышление такое же. Я продолжаю. Я не знаю, будет ли у меня такой же хороший год в следующем году, но я собираюсь сохранить такую же свежесть ума и в некотором смысле мотивацию для этого". Новак Джокович

В финале Итогового турнира 2023 Новак Джокович уверенно обыграл четвертую ракетку мира Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3. Таким образом, сербский теннисист завершил сезон, установив множество рекордов.

Новак Джокович в седьмой раз стал победителем Итогового турнира АТР и обошел по этому показателю легендарного швейцарца Роджера Федерера (6).

Джокович стал рекордсменом по призовым за карьеру. В 2023-м он заработал $16 млн, а его суммарные призовые за карьеру составляют $180,6 млн.

36-летний Джокович – самый возрастной победитель ATP Finals. Он побил собственный рекорд, установленный в прошлом году.

Джокович начинает 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это рекорд обоих Туров.

Ранее был представлен видеообзор финальной игры в одиночном разряде Итогового турнира АТР в Турине.

