Все о теннисе
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо встретился с капитаном ХК "Вашингтон" Александром Овечкиным
Фото: Instagram/capitals
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (16 АТР) побывал на тренировке клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". 16-я ракетка мира поиграл в теннис на ледовой площадке с хоккеистами, сообщает Zakon.kz.
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Фрэнсис Тиафо не забыл захватить с собой на встречу с хоккеистами теннисные ракетки. Звезды мирового спорта весело провели время на ледовой площадке, поиграв в теннис прямо на катке.
Американский теннисист подарил лидеру столичного клуба ракетку. Александр Овечкин в ответ подписал и подарил клюшку, а также джерси команды.
Ранее экс-первая ракетка мира Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript