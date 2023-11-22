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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо встретился с капитаном ХК "Вашингтон" Александром Овечкиным

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо встретился с капитаном ХК «Вашингтон» Александром Овечкиным Фото: Instagram/capitals
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (16 АТР) побывал на тренировке клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". 16-я ракетка мира поиграл в теннис на ледовой площадке с хоккеистами, сообщает Zakon.kz.

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Фрэнсис Тиафо не забыл захватить с собой на встречу с хоккеистами теннисные ракетки. Звезды мирового спорта весело провели время на ледовой площадке, поиграв в теннис прямо на катке. 

Американский теннисист подарил лидеру столичного клуба ракетку. Александр Овечкин в ответ подписал и подарил клюшку, а также джерси команды.

Ранее экс-первая ракетка мира Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

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