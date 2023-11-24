Денис Евсеев продолжает борьбу за трофей "Челленджера" в Испании

В Валенсии (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев (226 АТР) вышел в полуфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Казахстанец в четвертьфинале в тяжелейшем противостоянии одолел испанца Мартина Ландалуса (514 ATP) со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).

Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Евсеев выполнил три эйса, допустил только одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Денису предстоит сразиться с победителем матча между испанцами Роберто Баутисто Агутом (62 АТР) и Алехандро Моро Каньясом (249 АТР).

В четвертьфинал турнира в Валенсии Денис Евсеев пробился на отказе соперника.