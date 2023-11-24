Денис Евсеев продолжает борьбу за трофей "Челленджера" в Испании
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Казахстанец в четвертьфинале в тяжелейшем противостоянии одолел испанца Мартина Ландалуса (514 ATP) со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:2).
Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. За это время Евсеев выполнил три эйса, допустил только одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
В полуфинале Денису предстоит сразиться с победителем матча между испанцами Роберто Баутисто Агутом (62 АТР) и Алехандро Моро Каньясом (249 АТР).
В четвертьфинал турнира в Валенсии Денис Евсеев пробился на отказе соперника.