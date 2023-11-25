Денис Евсеев не смог пробиться в финал "Челленджера" в Испании

В Валенсии (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев (226 АТР) провел полуфинальный матч одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в финал казахстанец проиграл первому сеяному турнира в Испании, хозяину корта Роберто Баутисте Агуту (62 АТР). Испанец при поддержке родной публики обыграл Дениса Евсеева со счетом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Денис Евсеев не успел подать навылет, не смог заработать брейк-пойнтов, при этом он не допускал ошибок на своей подаче.

В финале испанский теннисист поспорит за трофей с итальянцем Фабио Фоньини (131 АТР).

Стоит отметить, в основную сетку турнира в Валенсии Денис Евсеев пробился через квалификационный турнир. В отборочном этапе казахстанский теннисист выиграл два матча, а в основной сетке одержал три победы. В четвертьфинале Евсеев провел сложнейший поединок против местного спортсмена Мартина Ландалуса (514 АТР).