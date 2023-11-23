Денис Евсеев провел драматичный матч в парном разряде "Челленджера" в Испании

В Валенсии (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с российским спортсменом Иваном Гаховым в драматичном матче уступили дуэту Скотт Данкан (Великобритания)/Келси Стивенсон (Канада) со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (1:7).

Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. За это время Денис с Иваном семь раз подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали один из четырех заработанных брейк-пойнтов.

Ранее на "Челленджере" в Валенсии Денис Евсеев вышел во второй круг одиночного разряда.