Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Денис Евсеев провел драматичный матч в парном разряде "Челленджера" в Испании

Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде Фото: ktf.kz
В Валенсии (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Казахстанец в паре с российским спортсменом Иваном Гаховым в драматичном матче уступили дуэту Скотт Данкан (Великобритания)/Келси Стивенсон (Канада) со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (1:7).

Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут. За это время Денис с Иваном семь раз подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали один из четырех заработанных брейк-пойнтов.

Ранее на "Челленджере" в Валенсии Денис Евсеев вышел во второй круг одиночного разряда.

Читайте также

Александр Бублик: Время посвятить себя важным вещам

Кубок Дэвиса: сборная Австралии оказалась сильнее команды Чехии в 1/4 финала

Ллейтон Хьюитт: Нужна уверенность, чтобы выступать под таким давлением

Пахита Амири
Испания Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Месси рассказал о состоянии после травмы, полученной в матче против Бразилии
Месси рассказал о состоянии после травмы, полученной в матче против Бразилии
Казахстанские дзюдоисты-юниоры добились небывалого успеха на ЧА-2023
Молодые казахстанцы добились небывалого успеха на Чемпионате Азии по дзюдо
Футбол Рекорд Евро-2024
Роналду со своей сборной установил рекорд отбора Евро-2024
Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде
Денис Евсеев провел драматичный матч в парном разряде "Челленджера" в Испании
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления