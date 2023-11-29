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ФК "Милан" отметил успех Янника Синнера в Кубке Дэвиса

ФК «Милан» отметил успех Янника Синнера в Кубке Дэвиса Фото: acmilan
Футбольный клуб "Милан" организовал скромное чествование первой ракетки Италии Янника Синнера. "Россонери" перед матчем Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" пригласили на стадион "Сан-Сиро" чемпиона Кубка Дэвиса и вручили ему именную футболку с десятым номером, сообщает Zakon.kz.

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Зрители на стадионе "Сан-Сиро" бурно приветствовали лидера сборной Италии по теннису, который принес своей стране победу на Кубке Дэвиса-2023. Футбольные фанаты скандировали и выкрикивали имя лучшего теннисиста Италии. В подарок от клуба он получил именную футболку с десятым номером, а также встретился с экс-форвардом команды Златаном Ибрагимовичем.

В финале Кубка Дэвиса-2023 сборная Италии во главе с четвертой ракеткой мира Янником Синнером выиграла у команды Австралии с общим счетом 2:0. В полуфинальном противостоянии с Сербией Янник Синнер одержал важную победу над Новаком Джоковичем и вывел свою дружину в финал. 

Победа сборной Италии на Кубке Дэвиса-2023 стала второй для страны за всю историю турнира. Впервые трофей достался итальянским теннисистам в далеком 1976 году.

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