Италия стала финалистом Кубка Дэвиса

В испанской Малаге завершился полуфинальный отбор Кубка Дэвиса. Для сборных Италии и Сербии встречи прошли напряженно и завершились окончательной победой итальянцев только в решающем матче, который состоялся в ночь на 26 ноября.

Первые два одиночных матча закончились со счетом 1:1. Парная встреча длилась час и 35 минут и завершилась счетом 6:3, 6:4 в пользу Янника Синнера и Лоренцо Сонего.

Davis Cup magic 💚



An astonishing comeback from the Italians sees them make the final for the 8th time in their history! #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/2XGjVvHnmM