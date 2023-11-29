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Денис Евсеев успешно стартовал на "Челленджере" в Португалии

Денис Евсеев успешно стартовал на Челленджере в Португалии Фото: Андрей Ударцев
В городе Майя (Португалия) стартовал грунтовый турнир серии "Челленджер". В одиночном разряде участие принимает казахстанский теннисист Денис Евсеев (197 АТР), сообщает Zakon.kz.

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В первом круге казахстанец выиграл у представителя Греции Стефаноса Сакелларидиса (286 АТР) со счетом 6:2, 7:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Денис Евсеев выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11.

Во втором раунде Денис Евсеев сыграет с Элиасом Имером (Швеция, 159 АТР).

Ранее алматинский теннисист улучшил свое положение в мировом рейтинге, поднявшись на 29 строчек. Теперь Денис Евсеев занимает 197 место, для него это лучший результат в карьере.

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