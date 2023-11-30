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Денис Евсеев не смог преодолеть второй круг "Челленджера" в Португалии

Денис Евсеев не смог преодолеть второй круг Челленджера в Португалии Фото: Андрей Ударцев
В городе Майя (Португалия) проходит грунтовый турнир серии "Челленджер". В одиночном разряде матч второго круга провел казахстанский теннисист Денис Евсеев (197 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в упорной борьбе проиграл представителю Швеции Элиасу Имеру (159 АТР) со счетом 4:6, 7:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 39 минут. За это время Денис Евсеев выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

Ранее алматинский теннисист улучшил свое положение в мировом рейтинге, поднявшись на 29 строчек. Теперь Денис Евсеев занимает 197 место, для него это лучший результат в карьере.

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