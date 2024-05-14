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Денис Евсеев пробился во второй раунд турнира в Португалии

Денис Евсеев пробился во второй раунд турнира в Португалии Фото: KTF
В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Денис Евсеев (№177 АТР) выиграл у квалифаера Лукаса Ноймайера (№211 АТР, Австрия) со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Соперники впервые встречались между собой.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. За это время казахстанец четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал девять брейк-пойнтов из 17.

Ранее на турнире в Португалии другой представитель Казахстана Дмитрий Попко не смог выйти во второй круг.

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