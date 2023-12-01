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"Мир да любовь": Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились

Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились Фото: instagram/anapotapovaa
28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 49-й номер рейтинга АТР Александр Шевченко вступили в брак. Свадебная церемония теннисистов прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

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"Мистер и миссис Шевченко", – написала Анастасия Потапова на своей странице в социальных сетях (сторис).

Напомним, об отношениях Александра Шевченко и Анастасии Потаповой стало известно в марте текущего года. В сентябре пара объявила о помолвке. Обоим спортсменам 22 года, они знакомы с детства.

Потапова и Шевченко выступят на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, который стартовал сегодня, 1 декабря, и продлится до 3 декабря. Молодожены сыграют за команду "Львов".

Ранее стало известно, что в турнире "Трофеи Северной Пальмиры" примут участие казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева. 

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